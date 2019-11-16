تصفيات أمم أوروبا.. ألمانيا وهولندا إلى النهائيات

تأهل منتخبا ألمانيا وهولندا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، السبت، بفوز الأول على بيلاروسيا بأربعة أهداف نظيفة، وتعادل الثاني سلبا مع مضيفته إيرلندا الشمالية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 18 نقطة، وخطفت الصدارة من هولندا التي باتت ثانية بـ16 نقطة، فيما خرجت إيرلندا الشمالية خالية الوفاض باكتفائها بنقطة واحدة رفعت بها رصيدها إلى 13 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيلاروسيا عند 4 نقاط.



في المباراة الأولى، حققت ألمانيا، بطلة أوروبا ثلاث مرات آخرها عام 1996، الأهم بحسمها التأهل قبل الجولة الأخيرة وذلك عندما أكرمت وفادة ضيفتها بيلاروسيا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتياس غينتر (في الدقيقة 41) وليون غوريتسكا (في الدقيقة 49) وطوني كروس (في الدقيقتين 55 و84).



وتلعب ألمانيا الثلاثاء في الجولة الأخيرة مع إيرلندا الشمالية في فرانكفورت، حيث ستكون مطالبة بالفوز لإنهاء التصفيات في الصدارة، كون هولندا تخوض اختبارا سهلا أمام ضيفتها إستونيا.

وفي المباراة الثانية، عانى الضيوف الهولنديون أمام خصم صعب المراس ضغط منذ البداية في سعيه لتحقيق الفوز والإبقاء على آماله في التأهل حتى الجولة الأخيرة.



ولعب الفريقان بحذر مفرط، دون القيام بمبادرات هجومية صريحة نحو المرمى المقابل، ما حصر اللعب في منتصف الملعب في أغلب الأوقات، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.