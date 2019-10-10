تصفيات كأس أوروبا 2020.. بلجيكا أول المتأهلين

أصبح المنتخب البلجيكي لكرة القدم، الخميس، أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، بفوزه الساحق على ضيفه منتخب سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة.



وعزز المنتخب الأحمر صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مع 21 نقطة من سبع مباريات، وبفارق 11 نقطة عن قبرص الثالثة، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية التصفيات.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين.



وفي المجموعة السابعة، أعاد مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا إلى سكة الفوز، بتسجيل "هاتريك" الفوز على لاتفيا المتواضعة بثلاثية نظيفة.



وفرض منتخب "الشياطين الحمر" البلجيكي الذي حل ثالثا في مونديال روسيا 2018، سيطرته على المجموعة منذ الجولة الافتتاحية محققا الفوز في مبارياته الست الأولى، ولم يفوت الفرصة للتأهل للمرة السادسة في تاريخه إلى نهائيات البطولة القارية.



وفي المجموعة ذاتها، باتت روسيا على مشارف التأهل بفوزها بأربعة أهداف نظيفة على ضيفتها اسكتلندا، إذ رفعت رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن قبرص الفائزة أيضا على مضيفتها كازاخستان بهدفين لهدف.



ولم يتأثر المنتخب البلجيكي بغياب نجم وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين والقائد فنسان كومباني ومدافع ليون الفرنسي جيسون ديناير بسبب الإصابة، وألحق بمنتخب سان مارينو المتواضع الذي يتذيل ترتيب المجموعة من دون أي نقطة، خسارته السابعة تواليا.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، قاد أرتيم دزيوبا مهاجم زينيت سان بطرسبرغ المنتخب الروسي إلى الفوز بتسجيل "هاتريك" في مرمى اسكتلندا، في لقاء شهد تسجيل كل أهدافه الأربعة في الشوط الثاني.



وباتت روسيا تحتاج إلى نقطة واحدة لتضمن رسميا تأهلها، وهي ستكون أمام فرصة تحقيق ذلك عندما تحل ضيفة على قبرص الأحد في الجولة الثامنة التي تشهد حلول بلجيكا ضيفة على كازاخستان واسكتلندا على سان مارينو في لقاءين لن يؤثرا على مصير المجموعة.



وفي المجموعة السابعة، أعاد روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده المتصدر إلى سكة الانتصارات، بتسجيله ثلاثية الفوز على مضيفتها لاتفيا.



وبعد انطلاقة قوية للتصفيات حققت فيها أربعة انتصارات متتالية، اكتفت بولندا بالتعادل السلبي مع ضيفتها النمسا في الجولة السادسة بعد سقوطها أمام سلوفينيا بهدفين نظيفين في الخامسة.



ورفعت بولندا رصيدها الى 16 نقطة من سبع مباريات، متقدمة على النمسا الثانية (13 نقطة) التي أسقطت ضيفتها إسرائيل بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.



وتستقبل بولندا نظيرتها مقدونيا الشمالية في الجولة الثامنة الأحد، فيما تحل النمسا ضيفة على سلوفينا في لقاءين مهمين للمنتخبات الاربعة.