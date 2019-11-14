تصفيات كأس العالم.. العراق يهزم إيران في الوقت القاتل

حقق المنتخب العراقي فوزا قاتلا على نظيره الإيراني (2-1) ضمن التصفيات الاسوية المؤهلة لمونديال قطر ونهائيات أمم آسيا.

وأحرز هدفي العراق مهند علي (ميمي) في الدقيقة 11 وعلاء عباس في الدقيقة 92 بينما سجل للإيرانيين أحمد نور الله في الدققة 25.

وجرت المباراة في العاصمة الأردنية عمان بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإعادة الحظر على إجراء المباريات الرسمية في العراق نتيجة للاحتجاجات التي اندلعت في الأول من أكتوبر الماضي وراح ضحيتها أكثر من 320 شخصا وإصابة المئات.

وتابع آلاف العراقيين المباراة عبر شاشة عملاقة نصبت في ساحة التحرير التي تعد مركز الاحتجاجات في بغداد.

وبهذه النتيجة عزز العراق صدارته للمجموعة الثالثة بـ10 نقاط، متقدما بنقطتين على البحرين، فيما قبعت إيران في المركز الثالث.