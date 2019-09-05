تصفيات كأس العالم.. بداية قوية لسوريا والأردن

نجح المنتخب السوري الخميس في تحقيق فوز عريض على مستضيفه منتخب الفلبين (5-2) ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ورغم استقبال المنتخب السوري لهدف مبكر سجله خافيير باتينو للفلبين في الدقيقة السادسة، إلا أن السوريين نجحوا في تسجيل خمسة أهداف عبر عمر السومة (14 و 55) وخالد المبيض (30) وفراس الخطيب (48) ومحمود المواس (85)، فيما سجل هدف الفلبين الثاني مايك أوت في الدقيقة 85.

وتضم المجموعة الأولى أيضا منتخبات الصين وغوام وجزر المالديف.

وفي مباراة ثانية تمكن المنتخب الأردني من تحقيق فوز مهم خارج أرضه على تايوان (2-1).

سجل لمنتخب النشامى بهاء فيصل (19) واحمد سمير (37) فيما قلصت تايوان النتيجة عبر تشي هاو لين في الدقيقة 85.

ويلعب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا والكويت ونيبال.