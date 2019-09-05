تصفيات كأس أوروبا: إسبانيا وإيطاليا تضعان قدما في النهائيات

وضع كل من المنتخب الإسباني ونظيره الإيطالي قدما في النهائيات بتحقيقهما الفوز الخامس على التوالي، الأول على مضيفه الروماني 2-1، والثاني على مضيفه الأرميني 3-1 الخميس في تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020.

وواصل المنتخبان انطلاقتهما القوية في التصفيات ولم يهدرا أي نقطة حتى الآن، فعززت إسبانيا صدارتها للمجموعة السادسة بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديها السويد و7 نقاط أمام النرويج الثالثة، ومثلها فعلت إيطاليا في مجموعتها الـ10، متقدمة بفارق 3 نقاط أمام فنلندا و8 نقاط أمام البوسنة الثالثة.

ولم يكن فوز بطلي العالم سهلا اليوم، فإسبانيا، سيدة العالم عام 2010، كادت تدفع غاليا ثمن الفرص التي أهدرتها في الشوط الأول، سيما بعد طرد دييغو لورينتي في الدقيقة 79، فيما احتاجت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات آخرها عام 2006، إلى قلب تخلفها أمام أرمينيا التي أكملت هي الأخرى المباراة بـ10 لاعبين.

ويشهد السبت عدة مواجهات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوربية، أبرزها مباراة ألمانيا وهولندا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.