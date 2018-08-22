تصميم جديد للمتصفح الأكثر شعبية في العالم

في الرابع من أيلول/سبتمبر، سيتفاجأ مستخدمو الإنترنت ولا سيما متصفحو غوغل كروم بتصميم جديد أكثر نصوعا وبعدد من الميزات الجديدة تشمل الدمج ودعم الأمان.

والتصميم الجديد هو جزء من الإصدار 69 من المتصفح غوغل كروم، وسيتاح على جميع أنظمة التشغيل، إلا أن أبرزها سيأتي مع مايكروسوفت 10 وكروم أو إس.

ووصل عدد مستخدمي المتصفح إلى أكثر من مليار شخص حول العالم في 2015.

ومن المحتمل أن يأتي التصميم الجديد بعلامات تبويب جذابة متعددة الأبعاد.

وحسب نشرة غوغل كروم، سيركز التصميم على الأمان والحماية، إذ سيشمل تنبيه كلمة المرور للمساعدة في إيقاف المواقع المشبوهة من الوصول إلى حساباتك في غوغل وغيرها، كما سيتم منع المستخدمين من الولوج إلى مواقع تشتبه فيها مؤسساتهم.

​وقالت النشرة إن التصميم الجديد سيحمل لأجهزة كروم ميزات أخرى جديدة هي الإملاء الصوتي أي تحويل الصوت إلى نص كتابي من خلال الضغط على زر على شكل ميكروفون، كما سيتم إطلاق ميزة تحويل النص إلى صوت بلغات مختلفة.