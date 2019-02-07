تصنيف فيفا.. تقدم أربع دول عربية

حقق المنتخب القطري تقدما لافتا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر الخميس، بصعوده 38 مركزا بعد أقل من أسبوع على تتويجه بلقب كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن "الأبطال الجدد لآسيا" تقدموا إلى المركز 55 "ليحتلوا أفضل مركز لهم منذ عام 1993، على خلفية نجاحهم المذهل في الإمارات".

وعلى صعيد المنتخبات العربية الأخرى، تقدمت الإمارات 12 مركزا لتصبح في المرتبة 67 عالميا، بعد بلوغها نصف نهائي كأس آسيا قبل الخسارة أمام العنابي برباعية نظيفة.

كما تقدم المنتخب الأردني 12 مركزا ليصبح في المرتبة 97 بعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا ليخرج بركلات الترجيح أمام فيتنام.

ونجح العراق في احتلال المرتبة الـ80 متقدما ثمانية مراكز، على الرغم من خروجه من دور الـ16 في كأس آسيا على يد قطر.

وتراجع المنتخب السعودي مركزا واحد ليحتل المرتبة 70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت المنتخبات الآسيوية الأكثر حراكا في التصنيف الجديد بحسب أدائها في البطولة القارية، حيث حافظت إيران على صدارتها للمنتخبات الآسيوية، وتقدمت سبعة مراكز إلى المرتبة 22 عالميا، بينما صعدت كوريا الجنوبية 15 مركزا وباتت في المرتبة 38 عالميا والثالثة آسيويا.

أما أستراليا بطلة آسيا 2015 والتي خرجت في نسخة العام الحالي من الدور ربع النهائي أمام الإمارات، فخسرت مركزا واحدا لتصبح 42 عالميا، وتقدمت اليابان بدورها 23 مركزا في التصنيف لتصل إلى المرتبة 27.

وعلى الصعيد الإفريقي تصدرت السنغال ترتيب الدول بعد أن احتلت المركز 24 عالميا تلتها تونس والمغرب ونيجيريا.

وفي التصنيف الأول الذي يصدر هذا العام، بقيت المراكز الـ20 الأولى من دون تعديل مع صدارة لبلجيكا.

وفيما يلي ترتيب أبرز المنتخبات العربية:

تونس الأول عربيا والمركز 28 عالميا

المغرب 43

قطر 55

مصر57

الإمارات 67

الجزائر 69

السعودية 70

العراق 80

سوريا 83

لبنان 85

سلطنة عمان 90

الأردن 97

فلسطين 100

ليبيا 105

السودان 127

اليمن 143

الكويت 158