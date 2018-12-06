تصويت أممي على مشروع قرار يدين حماس

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على مشروع قرار أميركي يدين حركة حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.

وإذا أقر النص، فسيكون أول إدانة من الأمم المتحدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

ويتوقع إجراء التصويت في الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش. وينص مشروع القرار على إدانة "حماس لإطلاقها المتكرر صواريخ نحو إسرائيل وتحريضها على العنف معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر".

ويطالب مشروع القرار "حماس وكيانات أخرى بما فيها الجهاد الإسلامي الفلسطيني، بأن توقف كل الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".