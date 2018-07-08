تطبيقات هاتفك.. جاسوس القرن الـ 21؟

يسود اعتقاد ما بين مستخدمي الهواتف الذكية أن أجهزتهم لبما تتجسس عليهم عن طريق المايكروفون، لكن دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة "نورث إيسترن" الأميركية تظهر أن التجسس على خصوصيتهم ربما يأخذ بعدا آخر.

وحسب الدراسة التي اختبرت 17 ألفا من التطبيقات الأكثر شعبية على أجهزة آندرويد وبدأت في خريف عام 2017، فإن معظمها قادرة على نسخ ما يعرض على الشاشة أو تسجيل فيديوهات، وربما أرسالها إلى جهات أخرى.

والخطورة في تسجيل الفيديو لما يتم على شاشة الهاتف أنها من الممكن أن تتضمن حسابات خاصة للمستخدم وحتى الرقم السري الخاص به، وصولا إلى أرقام البطاقات الائتمانية.

وأظهر البحث أن معظم التطبيقات التي تم فحصها تتيح إمكانية تسجيل ما يظهر على شاشة الهاتف وأرسالها للتطبيق من دون علم المستخدم. ولم تكتفي بعض التطبيقات بذلك، بل تقوم بعض الشركات المطورة لها، بإرسالها لأطراف أخرى ليتم الاستفادة منها على صعيد إما معرفة الإعلانات التي يمكن توجيهها للمستخدم أو لأغراض أخرى.

وبالرغم من أن التطبيقات التي تم فحصها تعمل على نظام آندرويد، إلا أن معدي البحث أشاروا إلى أن أنظمة التشغيل الأخرى ليست بالضرورة محصنة من ممارسات تلك التطبيقات.

وأشار البحث إلى أن تسعة آلاف تطبيق من بين الـ 17 ألف التي تم اختبارها أظهرت إمكانية أخذ صور فورية لما يحصل على الشاشة، وبعضها إمكانية أخذ فيديوهات لما يحصل عليها أيضا، ولكن لم يكن هناك أي دليل على قيام أي من التطبيقات باستخدام المايكروفون الموجود في الجهاز لتسجيل ما يدور حول الهاتف.

ومن الأمثلة على هذه التطبيقات، تطبيق "غوبف"/GoPuff المخصص لتقديم خدمات توصيل الأطعمة الجاهزة، والذي يقوم بإرسال صورا فورية عن الشاشة إلى شركة تدعى "أبسي"/ Appsee .