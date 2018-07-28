اعتقال شاب بسبب رقصة 'كيكي'

رقصة "كيكي" انتشرت في الآونة الأخيرة في العديد من دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط.

الرقصة التي كانت مثار انتقادات نظرا للمخاطر المنطوية على القيام بالرقص في الطريق العام، قوبلت أيضا بتحذيرات رسمية، فبعص الحكومات قالت إن من يؤدون هذه الرقصة قد يقعون تحت طائلة القانون.

السلطات المصرية قامت بالفعل بهذه الخطوة، فقد أوردت صحف محلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض مؤخرا على شاب قام بنشر مقطع فيديو له وهو يؤدي الرقصة في أحد الشوارع، بعد أن ترك سيارته تسير بدون سائق.

تضمن المقطع قيام قائد السيارة بالنزول منها أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن المقود وغلق بابها مع استمرارها في السير. وقام الشاب بالترجل بجوارها وأدى حركات استعراضية.

ونقلت صحف مصرية عن مصدر أمني قوله إن ما قام به "عرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر".

وتم عرض الشاب على النيابة التي قررت تغريمه مبلغ 1050 جنيها (حوالي 60 دولارا)، وقد قام بسداد الغرامة وأخلى سبيله.

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