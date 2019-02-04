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تطبيق قريب للعفو العام في الأردن

سجناء يطلون من شباك أحد السجون في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان. أرشيفية

صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون العفو العام لسنة 2019 الاثنين.

ويشمل "العفو العام" جرائم مرتكبة مختلفة تضم قوانين مالية وأخرى تتعلق بجرائم إلكترونية وغيها تتعلق بالمخدرات.

وقال وزير العدل الأردني بسام التلهوني في تصريح لصحيفة الغد إن ثمانية آلاف نزيل أردني سيشملهم العفو.

وأشار إلى أن الإفراج عن السجناء سيتم بشكل مباشر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويشمل العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.

البرلمان الأردني
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ولن يشمل العفو العام الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.

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