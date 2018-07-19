تطبيق 'زواجكم' يهدد راحة السعوديات

"اللهم ابعد هذا التطبيق عن جوال زوجي، اللهم احرق جواله لو حمله"، هكذا تضرعت رشا إلى الله في تغريدة تفاعلت بها مع هاشتاغ "#تطبيق_زواجكم_يثير_جدل_التعدد" الذي استخدمه ناشطون سعوديون لنقاش ظاهرة إقبال رجال ونساء على استخدام التطبيق المثير للجدل في المملكة، رغم أنه ليس التطبيق الأول الذي يعرض هذه الخدمة.

وتتخوف نساء من إقبال أزواجهن على هذا التطبيق ما يعرّض الأسرة لمشكلة تعدد الزوجات.

وتقول نجاة السعيد الباحثة السعودية والأستاذة المساعدة في قسم الإعلام بجامعة زايد لـ"موقع الحرة" إن "بعض السعوديات يقفن ضد الانفتاح وإعطاء الحرية للمرأة في المجتمع السعودي لأنها غير واثقة من نفسها وتخشى على زوجها من هذا الانفتاح الذي يمنحه الفرصة للتعرف عليهن بعدما كانت الحياة منغلقة".

وأضافت أن "أكثر من 75% من الزيجات السعودية عبارة عن زواج صالونات وليس عن تعارف وحب قبل الزواج".

وتشير السعيد إلى أن المرأة السعودية في كثير من الحالات هي التي تسمح بتعدد الزوجات من خلال دعوة بعضهن أو الموافقة على الزواج من متزوج.

وتتعجب من الرجل الذي يبحث عن تطبيق الدين في "تعدد الزوجات" ويترك كل الأمور الدينية الأخرى.

ويتيح التطبيق للشخص وضع وصف قصير عنه وعن شريكه المحتمل واهتماماته، كما يتيح التفاعل باستمرار مع الحسابات المقترحة لزيادة فرص التوافق. ويتيح التطبيق الدردشة مع من يرغب في قائمة المتوافقين فقط.

وانتقد البعض وجود تطبيقات من أجل الزواج، لكن السعيد تقول: "لو كان المجتمع السعودي منفتحا ومختلطا لم تكن ستظهر مثل هذه التطبيقات".