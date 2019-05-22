تطبيق ضد التحرش في قطارات اليابان

لمحاربة التحرش في قطارات طوكيو، ابتكرت الشرطة اليابانية تطبيقا ذكيا يساعد النساء على طلب المساعدة عند تعرضهن لمتحرشين.

تطبيق "Digi Police" ابتكرته الشرطة قبل ثلاث سنوات، لمساعدة كبار السن والآباء والأطفال، لكنه لم ينل شعبية كبيرة إلا بإضافة خاصية جديدة لردع المتحرشين الذين يريدون ملامسة أجساد النساء في محطات القطارات.

الإقبال الكبير على التطبيق زاد بعد حادثة اعتداء تعرضت لها العام الماضي مغنية على أيدي اثنين من معجبيها أمام منزلها.

وتشير تقديرات الشرطة إلى تحميل التطبيق 237 ألف مرة منذ إنشائه، وهو رقم كبير بالنسبة لتطبيق حكومي.

تستطيع المرأة الضغط على أيقونة معينة في التطبيق تصدر رسالة تقول "يوجد متحرش هنا. الرجاء المساعدة"، ومن ثم عرضها على ركاب آخرين من مرتادي القطارات.

وبالضغط مرة أخرى تتحول الرسالة إلى اللون الأحمر وتصدر رسالة صوتية متكررة تقول "توقف".

يحتوي التطبيق على آلة تنبيه، ويمكن إضافة عنوان بريد إلكتروني معين لتنبيه صاحب هذا البريد عندما يعمل.

التطبيق أيضا يمكنه تحديد مواقع تنتشر فيها الجريمة وعناوين مراكز الشرطة على الخريطة.

والجريمة العنيفة نادرة في اليابان لكن تحسس أجساد النساء مثل الاحتكاك بهن أو ووضع الأيدي تحت ملابسهن من الأمور التي تحدث يوميا.

وتشعر النساء في اليابان بالحرج من الإبلاغ عن تلك الحوادث.

وتقول شرطة منطقة طوكيو الكبرى إن 2620 جريمة جنسية وقعت في 2017، من بينها 1750 حالة تلامس، غالبيتها في محطات القطارات.

وتصل عقوبة تحسس أجساد النساء إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 3600 دولار.