الأكثر تحميلا.. احذر هذا التطبيق الصيني الجديد

زاو أو ZAO، تطبيق صيني جديد، صعد بسرعة إلى رأس قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في كل من آب ستور وغوغل بلاي في الصين، خلال ساعات بعد إصداره الأحد.

التطبيق الجديد يمكن المستخدمين من وضع وجوه أناس عاديين على وجوه مشاهير في فيديوهات مختلفة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير موقع "The Next Web".

لكن التطبيق يحمل العديد من المخاطر التي تتعلق بالخصوصية، فهو يشبه سلفه "Deepfakes" الذي استخدم لابتزاز نساء من خلال تركيب صورهن على صور وفيديوهات فاضحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق تسمح للشركة بإمكانية استعمال صور المستخدمين وإرسالها إلى طرف ثالث بدون تصريح مباشر من قبل المستخدم، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

لكن بسبب آلاف التعليقات الغاضبة بشأن سياسة الخصوصية للتطبيق، فإن مطوري البرنامج أعلنوا حذف البند الذي يسمح بإشراك طرف ثالث في المحتوى الذي يضعه المستخدمون، بحسب "The Next Web".

يذكر أن تطبيق Faceapp الروسي الشهير، قد تعرض لانتقادات بسبب سياسة الخصوصية الضبابية للبرنامج، إذا لا يعرف مصير المعلومات التي يتيحها المستخدم للتطبيق، خاصة وأن سياسة خصوصية الشركة الروسية غير واضحة.

وبموافقتك على تحميل التطبيق على هاتفك فإنك توافق على السماح للتطبيق بتسلم بيانات من الإنترنت، والاطلاع على اتصال الشبكة الخاص بك، والدخول إلى معرض الصور بهاتفك، وبنود أخرى تأتي تحت بند "تحسين الخدمة" ونشر الإعلانات.

لكن، تطبيق FaceApp لا يتفرد وحده بمثل هذه الشرط، فهناك تطبيقات كثيرة تدرج نفس الشروط ضمن سياسة الخصوصية والاستخدام الخاص بها.