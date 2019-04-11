قالت شبكة سي أن أن الإخبارية إن جيف بيزوس المدير التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، سيلتقي مع مدعين فيدراليين في نيويورك هذا الأسبوع بخصوص مسألة تسريب رسائل نصية من هاتفه يتهم بيزوس السعودية بالوقوف خلفها.

وقالت الشبكة التي نقلت هذه المعلومات عن "أشخاص مطلعين" على القضية إن هذا الأمر يشير إلى تصعيد من جانب مكتب الادعاء العام.

وكانت صحيفة ناشونال إنكوايرر قد نشرت في كانون الثاني/يناير الماضي رسائل نصية مسربة بين بيزوس ولورين سانشيز، مذيعة التلفزيون السابقة، وقالت إنهما كانا يرتبان موعدا غراميا.

وقال جافين دي بيكر رئيس الأمن لدى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، إن الحكومة السعودية "وصلت إلى هاتف بيزوس وحصلت على معلومات خاصة منه".

واتهم بيزوس الشركة المالكة للصحيفة بمحاولة ابتزازه من خلال التهديد بنشر "صور حميمة" قيل إنه أرسلها إلى سانشيز، ما لم يقل علنا إن تقرير الصحيفة عنه ليس له دوافع سياسية.

وقالت سي أن أن الأربعاء إن مدعين يحاولون الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية الخاصة ببيزوس للتحقق من مزاعم حصول السعودية على معلومات خاصة منه.

ويتهم مؤسس أمازون السعوية بأنها تستهدفه نظرا لملكيته في صحيفة واشنطن بوست وتغطيتها الخاصة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.