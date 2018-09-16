تطويق منطقة بمدينة بريطانية بعد 'حادث طبي'

قالت الشرطة إنها طوقت الأحد إحدى المناطق في مدينة سالزبري الواقعة بجنوب غرب إنكلترا حيث كان العميل السابق المزدوج سيرغي سكريبال قد تسمم في آذار/مارس الماضي.

وتم تطويق تلك المنطقة الأحد بعد "حادث طبي" أثّر على شخصين.

وأوضحت شرطة ويلتشاير في بيان أنها توجهت مساءً إلى مطعم "لي بريتسو" الإيطالي بعد تلقيها تنبيها من خدمات الطوارئ.

وأضافت أنه "في إجراء احترازي، تم تطويق المطعم والطرق المحيطة به"، لافتة إلى أن عناصر الشرطة توجهوا إلى المكان "لتحديد الظروف" التي أدت إلى شعور "شخصين بوعكة صحية".

وقد تمت معالجة الشخصين في المكان، بحسب ما نقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية عن متحدث باسم خدمات الإغاثة.

واتهمت لندن ضابطين في الاستخبارات العسكرية الروسية باستخدام الغاز نوفيتشوك في محاولة قتل الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في آذار/مارس 2018.

وتسببت القضية بأزمة دبلوماسية خطيرة بين موسكو والدول الغربية وأدت إلى موجة طرد دبلوماسيين متبادلة وفرض عقوبات جديدة على روسيا.