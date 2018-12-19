أعلنت السلطات في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان حالة الطوارئ، بعدما تصاعدت حدة التظاهرات احتجاجا على انعدام الخبز وارتفاع الأسعار.

وأفاد مراسل قناة الحرة، بأن السلطات فرضت حظرا للتجوال من السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، كما تم تعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة.

وكان مئات الأشخاص قد تظاهروا صباح الأربعاء في عطبرة احتجاجا على انعدام الخبز وارتفاع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.

وأضرم متظاهرون غاضبون النار في مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عطبرة، قبل أن تتزايد رقعة التظاهرات مساء، حيث أشعل المتظاهرون النيران في مقرات للحكومة المحلية.

وتعاني كل المدن السودانية بما فيها العاصمة شحا في كميات الخبز منذ ثلاثة أسابيع.

ويستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح ينتج منها 40 في المئة ويستورد الباقي .