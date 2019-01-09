تظاهرات السودان.. إطلاق نار وأنباء عن إصابات

أفاد ناشطون في السودان بسقوط جرحى خلال المسيرة التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء، لتسليم مذكرة للبرلمان تدعو لتنحي الرئيس عمر البشير.

وقالت الناشطون نقلا عن بيان منسوب للجنة المركزية للأطباء السودانيين إن إصابات بعض الجرحى خطيرة، نقلت إلى مستشفى أم درمان ​"توجد 4 حالات طلق ناري مستقرة و حالة خطرة تم انعاشها بعد توقف القلب جراء إصابة بطلق ناري في الصدر وما زالت الحالة غير مستقرة. لا توجد وفيات إلى الآن".

وتم التعدي علي حرم المستشفى بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، حسب البيان.​

وتداول الناشطون شريط فيديو على مواقع التواصل قالوا إنه لأحد المصابين:

ونشر ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر استخدام قوات الأمن للرصاص الحي في مواجهة المحتجين:

وقال ناشطون إن بعض المحتجين تمكنوا من الوصول إلى البرلمان رغم تصدي الشرطة لهم.

يشار إلى أن مسيرة الأربعاء هي الثالثة من نوعها التي يدعو لها تجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة متحالفة معه، لتسليم "مذكرة الرحيل".