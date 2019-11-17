"#قيام_عراق".. هكذا علق الإيرانيون على تظاهرات العراق

عبر إيرانيون كثر عن دعم لتظاهرات العراق، المتواصلة منذ شهر ونصف، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر على نطاق واسع في موقع تويتر بإيران هاشتاغ "#قیام_عراق" ويعني بالفارسية "انتفاضة العراق". وتمارس الحكومة الإيرانية رقابة شديدة على ما ينشر في الإنترنت، وتحظر موقعي تويتر وفيسبوك منذ سنة 2009 عقب الاحتجاجات التي اندلعت بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، يسمح للمسؤولين الحكوميين الكبار باستخدام هذه المواقع. ويملك وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف حسابا نشطا على تويتر يتابعه أكثر من مليون و300 ألف متابع، فيما تجاوز عدد متابعي الرئيس حسن روحاني 800 ألف مستخدم. ويلجأ الإيرانيون إلى برامج كسر الحجب (VPN) لتجاوز الحظر الذي تمارسه الحكومة. وأبدى متصفحون إيرانيون إعجابهم بالمتظاهرين العراقيين. وكتب هذا المغرد، تعليقا على فيديو لمتظاهرين عراقيين يرقصون فرحا عقب إطفائهم لقنبلة غاز مسيل للدموع: "لا توجد قوة قادرة على قمع مثل هذه الروح الثورية. قبل دقائق في ميدان الخلاني ببغداد".

ھیچ نیرویی توان سرکوب اینچنین روحیە انقلابی را ندارد



دقایقی قبل در میدان الخلانی بغداد کە صحنە درگیری و سرکوب سپاە قدس و حشدالشعبی با قیام کنندگان است. #قيام_عراق pic.twitter.com/UVHhDTbL1F — Masoud Khorasani (@8Dzn4oULMIO86Jw) November 13, 2019

واستخدمت القوات الأمنية العراقية قنابل الغاز بشدة لتفريق المتظاهرين متسببة في وفاة قرابة 20 منهم الأقل، بعضهم بإصابات مباشرة في الرأس. وكتب هذا المغرد مشيدا بالمتظاهرين: "منظر رائع للمتظاهرين المتمركزين على جسر الجمهورية والمطعم التركي! سيعبر المتظاهرون أخيرا الجسر في الأيام القليلة المقبلة. ما يعني الإطاحة بالنظام العراقي وقطع أذرع الجمهورية الإسلامية".

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نمایی باشکوە از انقلابیون مستقر روی پل جمهوری و رستوران ترکی!

انقلابیون در چند روز آینده بالاخره از این پل عبور خواهند کرد و این یعنی سرنگونی نظام عراق و قطع شدن دستان رژیم جمهوری اسلامی در این کشور.#قیام_عراق pic.twitter.com/RIgjol7JCK — رضا قریشی (@qureychy) November 5, 2019

وأشاد الإيرانيون أيضا بمشاركة المرأة العراقية في التظاهرات. كتب المغرد السابق نفسه: "دخلت المرأة العراقية الساحة وغزت الشوارع".

زنان عراق وارد میدان شده و خیابان‌ها را به تسخیر خود در آوردند.#قیام_عراق pic.twitter.com/s2pLyzhhC5 — رضا قریشی (@qureychy) November 7, 2019

وتداول المغردون الإيرانيون فيديو الطفل العراقي أحمد، 14 عاما، الذي انضم إلى المتظاهرين في ساحة التحرير. وتُرجم الفيديو إلى الفارسية. وكتب أحدهم: "استمعوا إلى كلمات أحمد، طالب عراقي يبلغ من العمر 14 عاما، أتمنى أن نأخذه مثالا يحتذى به".

حرفهای احمد دانش اموز 14 ساله معترض عراقی🇾🇪 رو بشنوید

کاش ما هم ازش الگو میگرفتیم❤️#قيام_عراق pic.twitter.com/hd4O2JNK2r — ali sa (@ALI700627) November 10, 2019

وأبدى العراقيون ترحيبا واسعا بتأييد متصفحي تويتر الإيرانيين. وكتبت هذه المغردة العراقية: "أدهشني هاشتاغ #قیام_عراق .. شكرا لجميع الإيرانيين الذين يدعمون تظاهراتنا. عندما تندلع تظاهراتكم أنتم أيضا، كونوا على يقين أننا سندعمكم!"

I was amazed by the hashtag #قیام_عراق .. thanks for all Iranians who support our demonstrations💜 when yours will start, be sure that we will support! — Nahrinojanes@gmail.com (@nahrinojanes) October 31, 2019

وكتب هذا المغرد العراقي ساخرا: "من أول ما صارت بالعراق، الإيرانيين سووا هاشتاج #قيام_عراق ومين نسألهم ليش يكولون نتمنى يصير العندكم عندنا حتى يلتهوا بحياة الشعب".

من اول ما صارت بالعراق الإيرانيين سووا هاشتاج #قيام_عراق و من نسألهم ليش يكولون نتمنى يصير العندكم عندنا حتى يلتهوا بحياة الشعب — Muhammad (@mohamadsadiq316) November 15, 2019

ويلقي جزء واسع من الشارع العراقي باللوم على إيران، ويتهمونها بأنها مهندسة النظام السياسي الحالي الذي يتظاهرون من أجل إسقاطه. وتدعم طهران مليشيات مسلحة عديدة في العراق، على رأسها عصائب أهل الحق وحركة حزب الله النجباء وسرايا الخراساني، كما تتمتع بنفوذ واسع على الحكومة والأحزاب السياسية.