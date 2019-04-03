تظاهرات طلابية في السودان

نظم مئات الطلاب في عدد من الجامعات السودانية الأربعاء اعتصامات دعما للحراك الشعبي في البلاد.

وردد طلاب كلية الطب في جامعة دنقلا وكلية النهضة وكليات في جامعة الرباط، هتافات تنادي بالحرية وإسقاط النظام وإحلال بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.

وتأتى هذه الاعتصامات في خضم حراك سياسي واسع بدأ ينتظم في الجامعات ومعاهد التعليم العليا بشقيها الحكومي والخاص في جميع أنحاء البلاد.



وتترقب العاصمة الخرطوم ومدن أخرى مواكب ضخمة الخميس والسبت المقبلين بحسب دعوات أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير بتنظيم مواكب أطلقت عليها اسم مليونية السادس من أبريل ، باتجاه مقر القيادة العامة للجيش بهدف إجبار الرئيس البشير على التنحي .

وقد تظاهر عشرات السودانيين الأربعاء في أحياء أم بده في مدينة أم درمان تصدت لها قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع.