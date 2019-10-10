تظاهرات هونغ كونغ.. آبل تدخل على الخط

قامت شركة آبل الأربعاء بإزالة تطبيق كان يستخدمه المتظاهرون في هونغ كونغ لتتبع حركات الشرطة.

وبررت آبل قرارها بكون مجرمين انتهكوا قواعده واستخدموه في نصب كمائن للشرطة والإيقاع برجال الأمن.

وفي وقت سابق رفضت آبل، إزالة التطبيق من متجر التطبيقات "آب ستور" وهو ما "كلفها" انتقادا من الصين.

وقالت شركة آبل في بيان لها أن "العديد من العملاء المهتمين في هونغ كونغ" اتصلوا بالشركة بخصوص تطبيق التعيين المسمى Hkmap.live وأكدوا استعمال مجرمين له للإيقاع بالشرطة.

وقالت إنها بدأت على الفور في التحقيق في استخدام التطبيق ووجدت أنه "تم استخدامه بطرق تعرض للخطر إنفاذ القانون والمقيمين في هونغ كونغ".

وجاء في بيان للشركة "تطبيق Hkmap.live يعرض مواقع للشرطة، وقد تحقّقنا من مكتب الأمن والجرائم التكنولوجية في هونغ كونغ أنه قد تم استخدام التطبيق لاستهداف الشرطة ونصب الكمائن لها، وتهديد السلامة العامة، وقد استخدمه المجرمون للإيقاع بالمواطنين كذلك".

يذكر أنه في عام 2011، عدّلت آبل متجر التطبيقات الخاص بها لإزالة التطبيقات التي كانت تعطي مواقع نقاط التفتيش الخاصة بالقيادة في حالة سكر، نزولا عند رغبة الشرطة ومن أجل تحقيق سلامة المواطنين.