تظاهر بالموت.. فأنقذ حياته

حالف الحظ ضابط شرطي أميركيا أصيب بجروح في مواجهة مع مشبوه، الجمعة الماضية في ولاية مسيسيبي.

الضابط دانيال تاتوم سقط أرضا بعد إصابته برصاص من مسدس المتهم راندي فوت (33)، وبعد أن فقد قدرته على الدفاع عن نفسه، تظاهر بالموت.

لكن عندما اقترب منه فوت، لم يكن بوسع تاتوم سوى انتظار ما سيخبئه له القدر: هل سيطلق المشبوه رصاصة تقضي عليه أم سيتجاهله؟

المشبوه بالفعل أطلق عدة رصاصات، لكن لحسن حظ الضابط، وجه الجاني مسدسه صوب صدره، الذي كان محميا بواق من الرصاص.

شريف المقاطعة كيني ديكرسون قال في مؤتمر صحافي إن الواقي أنقذ حياة الضابط، وقال إنه "محظوظ"، لأنه لا يزال على قيد الحياة رغم تعرضه لعدة رصاصات أصابت صدره وذراعه وساقه خلال المواجهة التي استمرت حوالي أربع ساعات.

بدأت فصول القصة عندما أستوقف الضابط المتهم الذي كان داخل سيارة. طلب منه الضابط إظاهر هويته، لكنه رفض الامتثال للأوامر وهرب إلى منزل والدته.

طارد الضابط المتهم إلى المنزل، وهناك أطلق المتهم الرصاص عليه، وتطورت القصة.

تم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية، أما المتهم فأنهى حياته برصاصة في رأسه بعد مواجهة مع أفراد الشرطة.