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تعادلا في الانتخابات فاحتكما إلى قرعة العملة

يحتكمون للقرعة

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حسم مسؤولو الانتخابات في الفلبين تعادلا نادرا في سباق انتخابي على منصب العمدة عن طريق قرعة بعملة معدنية.

أعلن المسؤولون فوز سو كوديلا بمنصب عمدة بلدة أراكيلي الواقعة في مقاطعة بالاوان غربي البلاد بعدما فازت في قرعة العملة المعدنية.

حصل كلا من كوديلا، وهي عمدة سابق للبلدة، ومنافسها العمدة الحالي نويل بيرونيو على 3495 صوتا في الانتخابات التي أجريت الاثنين.

ووافق كلاهما على إجراء القرعة بالعملة المعدنية للفصل في التعادل، الأمر الذي قال مسؤولون إنه مقبول على الرغم من أن لوائح محلية تحدد سحب القرعة.

وقال المسؤول بلجنة الانتخابات لوي تيتو غويا إن قرعة العملة المعدنية فصلت أيضا في تعادل استثنائي آخر في انتخابات على منصب العمدة عام 2016.

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