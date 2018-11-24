برشلونة يكتفي بالتعادل مع أتلتيكو

أنقذ الفرنسي عثمان ديمبيلي برشلونة من السقوط للمرة الأولى أمام مضيفه أتلتيكو مدريد منذ 2010 بإدراكه التعادل بهدف لكل منهما في الدقيقة الأخيرة من مباراة في الدوري الإسباني.

وأحرز ديمبيلي الهدف في الدقيقة 85 من المباراة بعد دخوله كبديل، إثر تمريرة متقنة من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبقي برشلونة في الصدارة برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، لكن أصبح بإمكان أشبيلية أن ينتزع الصدارة في حال فوزه الأحد على ضيفه بلد الوليد.

وسجل أتلتيكو مدريد هدفه في شباك برشلونة في الدقيقة 77 برأسية دييغو كوستا.