"تعاملاتك المالية في خطر" إذا كنت تملك هذه الهواتف

دفعت المشكلة التقنية التي تم اكتشافها مؤخرا في أحدث أجهزة ساسمسونغ بنوكا عالمية كبيرة إلى سحب تطبيقاتها من جهازي "غالاكسي أس 10" و "غالاكسي نوت 10" وتحذير عملائها من أن بياناتهم غير آمنة.

وأعلن بنك "ناتويست" البريطاني أنه تم سحب التطبيق من متجر "غوغل بلاي" للعملاء الذين لديهم هذين الجهازين الجديدين.

وبالمثل، أصدر بنك استلندا الملكي (RBS) بيانا مشابها. وأعرب البنكان عن أملهما في حل هذه المشكلة سريعا ومن ثم إعادة التطبيق مرة أخرى إلى متجر غوغل:



وبينما لا يبدو أن بنوكا أميركية قد أصدرت تحذيرات مشابهة، كتب مستخدم في موقع "ريديت" إن البنك الأميركي الذي يتعامل معه لم يسمح له باستخدام خدمة الدفع من سامسونغ.

وكانت تقارير قد تحدثت مؤخرا عن عيب تقني في الأجهزة يتمثل في إمكانية اختراق فتح الهاتف ببصمة الإصبع.

ونشرت امرأة بريطانية فيديو لقيام زوجها بفتح الهاتف عن طريق وضع إصبعه على قارئ البصمة.

وقالت وكالة فوربس في تقرير إن اختراق فتح الهاتف بالبصمة يتيح القيام بمعاملات مالية واستخدام تطبيقات البنوك، ما ينطوي على مخاطر كبيرة.

وقالت فوربس إنه لا يبدو أن سامسونغ قد حلت هذه المشكلة رغم تعهدها بالقيام بذلك سريعا، وترى فوربس أن هذه التقنية ستؤدي إلى مشكلات كبيرة في حال سرقة الهاتف، لذا تنصح مستخدمي هذه الهواتف بتعطيل عملها في الوقت الحالي.