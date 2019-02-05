تعديل الدستور المصري.. ماذا يعني 'صون الجيش لمدنية الدولة'؟

خاص بـ"موقع الحرة"

صلاحيات أو مهمات جديدة تضاف للقوات المسلحة لأول مرة في الدستور المصري، وفقا التعديلات التي تقدم بها155 نائبا معظمهم من ائتلاف الأغلبية المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب بعد يومين فقط من تقديمها، وأصدرت تقريرها في 16 صفحة بتعديلات توسع صلاحيات الجيش والرئيس.

ويتألف مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار السيسي، من 568 نائبا منتخبا و28 نائبا عينهم الرئيس.

ويوم الاثنين، رفض تكتل (25-30) المعارض المؤلف من 16 نائبا التعديلات واعتبرها "تعديا على مبدأ تداول السلطة وانتقاصا للضمانات" التي يتضمنها الدستور، حسب قوله.

ويرجح النائب هيثم الحريري عضو كتلة 25-30 وهي الأقلية المعارضة وصول التعديلات إلى مرحلة الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها البرلمان.

"لنا دور محدد داخل البرلمان، سنرفض تقرير الأمانة العامة في التصويت الذي سيجري في 17 شباط/ فبراير الجاري، وأعتقد سيوافق عليه، ثم سيحال إلى اللجنة التشريعية، وفي كل الأحوال الأغلبية ستمرر هذه التعديلات الدستورية وستذهب للاستفتاء"، يقول الحريري لـ"موقع الحرة":.

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وكانت المادة 200 من دستور مصر الذي أقر عام 2014 تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون".

لكن التعديل الجديد يضيف إلى صلاحيات أو مسؤوليات القوات المسلحة: "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".​

فماذا يعني صون مدنية الدولة؟