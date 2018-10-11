تعديل وزاري في الأردن

أعلن رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز الخميس عن تعديل وزاري يقول مسؤولون إنه سيعزز قبضة حكومة التكنوقراط المكلفة بالإسراع في إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.

ووافق العاهل الأردني عبد الله بن الحسين على التعديل الذي شمل وزارات العدل والصحة والتعليم والزراعة والإسكات والتنمية الاجتماعية والثقافة والإسكان.

وتولى الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، منصبه في حزيران/يونيو.

واستقال سلفه هاني الملقي في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد ومن بينها زيادة الضرائب.