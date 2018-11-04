عينت قطر الأحد الرئيس التنفيذي لأكبر بنوكها والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية في منصبين وزاريين مهمين في إطار تعديل وزاري يشمل تغييرات بوزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسيم لإعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول نحو 300 مليار دولار.

وعُين الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي أحمد الكواري في منصب جديد يجمع بين التجارة والصناعة في وزارة واحدة.

ولم يتضح ما إذا كان الكواري سيحتفظ بمنصبه في بنك قطر الوطني أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول والمملوك بنسبة 50 في المئة لجهاز قطر للاستثمار.

وأفاد أمر أميري بتعيين سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة.

والكعبي مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وترقى ليصبح رئيسا تنفيذيا لقطر للبترول في 2014 وهو أيضا عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.

ويعد هذا أول تعديل وزاري في قطر، أكبر منتح للغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ أوائل 2016. وتأتي الخطوة في ظل استمرار المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لقطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ حزيران/يونيو 2017.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما تنفيه الدوحة وتقول إن المقاطعة تستهدف المساس بسيادتها.

