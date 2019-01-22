تعديل وزاري محدود في الأردن

أجرى رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز الثلاثاء تعديلا حكوميا شمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بـ 21 شخصا جلهم تلامذة، عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت غرب البلاد قبل نحو شهرين.

وأكد بيان للديوان الملكي "الموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز" شمل تعيين أربعة وزراء.

وتم تعيين وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم والبحث العلمي وتعيين مجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار.

وتم تعيين أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل ووليد محي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية.

والتعديل الوزاري هو الثاني على حكومة الرزاز الذي أجرى في 11 تشرين الأول/أكتوبر تعديلا شمل 10 وزراء ودمج 6 وزارات، بعد أربعة أشهر فقط من تشكيل حكومته عقب استقالة سلفه هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية على قانون ضريبة الدخل.

وقدم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أسبوع على حادث الرحلة المدرسية.