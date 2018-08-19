'تعذيب محتجز حتى الموت'.. محاكمة ستة شرطيين بمصر

قررت النيابة العامة في مصر الأحد إحالة ستة من عناصر الشرطة على محكمة الجنايات في حادثة مقتل محتجز داخل قسم شرطة في القاهرة، بحسب موقع صحيفة الأهرام الرسمية.

وسبق للنيابة العامة أن قررت في حزيران/يونيو الماضي حبس ضابطين وأربعة أمناء شرطة احتياطيا في الواقعة التي حدثت في قسم حدائق القبة وسط العاصمة.

ونسبت النيابة للمتهمين، وفق "الأهرام"، اتهامات "استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محرر رسمي".

وكان المحتجز متهما في قضية سرقة، ودفع مقتله وزير الداخلية المصري إلى إحالة الملف على قطاع التفتيش والرقابة للوقوف على ملابسات ما حدث.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام العنف والتعذيب ضد المعتقلين، إلا أن الأخيرة تنفي الاتهامات باستمرار وتؤكد أن ما يحصل من انتهاكات لا يعدو كونه حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.