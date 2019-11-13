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ترامب: على أوروبا أن تدفع لحل مشكلة اللاجئين
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تعرضت للعنف.. سعودية تستغيث بالملك سلمان
13 نوفمبر، 2019
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تعرضت للعنف.. سعودية تستغيث بالملك سلمان
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