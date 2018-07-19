تعرف على النجم 'ملتهم' الكواكب

على بعد حوالي 450 سنة ضوئية عن كوكبنا، يتغذى نجم صغير العمر على كوكب آخر أو كويكبات، هذا تفسير بعض العلماء لتغييرات طرأت على النجم RW Aur A الذي تتم مراقبته منذ عقود.

النجم القريب من كوكب الأرض نسبيا وعمره حوالي 10 ملايين سنة، لاحظ العلماء أنه أصبح أكثر عتمة، وفي العام الماضي كشف مرصد تشاندرا الفضائي للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا وجود شيء غريب على سطحه، زيادة حوالي 30 ضعفا في كمية الحديد على حافته، وهو مستوى لم يتم رصده في 2015، آخر مرة تم دراسة النجم.

وقال هانز موريتز غونتر، وهو عالم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إنه لم ير شيئا مثل ذلك من قبل: "يبدو أغرب كثيرا مما كنا نتوقع رؤيته".

ورأى أن واحدا من التفسيرات المحتملة هو أن النجم يأكل كوكبا أو كواكب صغيرة، وهو ما أشار إليه بـ"المضغ أو الالتهام".

غونتر قال إن العلماء لم يرصدوا من قبل نجما تتغير عليه كمية الحديد كما حدث مع RW Aur A.

لكن علماء آخرين دعوا للحذر. آفي لوب من جامعة هارفارد رأى أن هذا قد يكون اكتشافا مثيرا، "لكن الأدلة ظرفية وليست نهائية".

ورأى آلان بوس، من معهد كارنيغي للعلوم، وهو خبير في الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، أن تفسير غونتر "تخميني" أكثر منه كونه حقيقة مثبتة.