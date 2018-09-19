تركيا تعدل شروط الحصول على الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الأربعاء قرارا حول تعديل الشروط المطلوبة والمعايير المالية للحصول على الجنسية التركية.

وشمل قرار التعديل الشروط، والتي يحق لكل من استوفى أيا منها أن يتقدم بالحصول على الجنسية التركية:

شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أميركي، بدلا من مليون دولار، على الأقل بشرط عدم بيعه لثلاث سنوات.

استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار.

توفير فرص عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل، بدلا من مئة مواطن.

تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية، من ثلاثة ملايين دولار، إلى 500 ألف دولار.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه سيتم لاحقا تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية والصناعة والتكنولوجيا لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية.

وأضافت أنه "سيتم فتح مكاتب خاصة لتسلم الطلبات وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة".

يذكر أن الحكومة التركية كانت قد أعلنت العام الماضي إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للتقدم بطلبات الحصول على الجنسية.