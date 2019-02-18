تعرف على دراجة GM الكهربائية

يأتي إعلان شركة "جنرال موتورز" طرح دراجتها الكهربائية للبيع في دول أوروبية في وقت تتجه فيه شركات صناعة السيارات للاستثمار بعيدا عن السيارات التقليدية.

وقالت "جنرال موتورز" مؤخرا أن دراجتها الكهربائية ARĪV أصبحت متاحة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، ومن المتوقع أن تباع في أماكن أخرى حول العالم لاحقا.

ودراجات ARĪV تأتي في طرازين أحدهما قابل للطي.

وقالت هنا باريش، مديرة خط إنتاج ARĪV إن الدراجة ستباع أولا في هذه الدول نظرا لشعبية الدراجات التي تعمل هناك ببطاريات الليثيوم أيون.

​واستفادت الشركة من خبرتها في برامج التحكم في السيارات الكهربائية لإنشاء المحرك الكهربائي للدراجة، والذي تم بناؤه من الألف إلى الياء خصيصا لها. وهذا المحرك صمم لتقليل الجهد الذي يبذله سائق الدراجة لاستخدام البدالات (الدواسات).

وتتيح الدراجة السير بسرعة تصل إلى 25 كيلومترا في الساعة. ويمكن شحنها في 3.5 ساعات، للسير لمسافة 65 كيلومترا تقريبا.

وتقول GM إن بطاريتها تتمتع بمستويات الأمان ذاتها في بطاريات سياراتها الكهربائية.

والدراجة مزودة أيضا بلمبات LED أمامية وخلفية تزيد من نطاق الرؤية، وفيها مكابح عالية الجودة، وفضلا عن ذلك تتمتع بسهولة النقل والتخزين.

وتصميم ARĪV يناسب مرتادي المناطق الحضرية، وتقول الشركة إنها تساهم في إيجاد حلول للانبعاثات والازدحام في المدن.

والدراجة مزودة بمنفذ USB وحامل للهاتف المحمول، ويمكن توصيلها بتطبيق خاص عبر البلوتوث للحصول على بيانات مثل السرعة والمسافة ومستوى البطارية.

وقالت الشركة إنها ستضيف خصائص جديدة إلى التطبيق تتيح للسائقين الوصول إلى وجهاتهم النهائية بأقل مجهود ممكن.

​تقول فوكس بيزنس إن دخول جنرال موتورز هذه المجال يأتي في وقت يشهد فيه الاستثمار في وسائل التنقل ازدهارا داخل الولايات المتحدة. وخاصة في مجال الإسكوتر الكهربائية والدراجات الكهربائية.