نهر دم بين الكوريتين.. والسلطات تكشف السبب

تداول ناشطون في مجال البيئة صورا لما قالوا إنه أحد روافد نهر إمجين الذي يتدفق على الحدود بين الكوريتين وقد امتلأت مياهه بالدماء، فأصبح يبدو باللون الأحمر.

وتبين أنها بالفعل دماء آلاف الخنازير التي تم إعدامها في إطار الجهود لاحتواء حمى الخنازير الأفريقية (ASF) التي اجتاحت عدة مناطق آسيوية منذ فترة، ومن بينها هذه المنطقة.

وASF بحسب الأمم المتحدة هو مرض فيروسي معدي يصيب الخنازير البرية والمنزلية، وقد تم اكتشافه لأول مرة في آسيا قبل أكثر من عام.

ورغم أنه لا يشكل خطورة على البشر، إلا أنه يتسبب في نفوق جميع الخنازير المصابة. وقد نفق أو أعدم ما يقرب من خمسة ملايين خنزير في آسيا حتى وقت قريب.

صحيفة الإندبندت البريطانية أوضحت أن السلطات المحلية في يونتشون أعدمت نحو 47 ألف خنزير، غير أن التأخير في إنتاج حاويات بلاستيكية للدفن، أدى إلى ترك الجثث مكشوفة على ظهر شاحنات، بحسب ما تظهره الصور.

وقال مسؤولون إن أمطارا غزيرة تسببت في تدفق دماء الجثث إلى مجار مائية في المنطقة المحيطة، لتحدث هذه المشكلة:

وزارة الزراعة والأغذية قالت يوم الثلاثاء إنها اتخذت تدابير طارئة لمنع تدفق الدماء إلى مناطق أخرى.