في يومه العالمي.. قصة 'السيلفي'

يحتفل عشاق شبكات التواصل الاجتماعي في الـ 21 من حزيران/يونيو من كل عام بيوم السيلفي العالمي، إذ تجتاح المواقع قصص ومنشورات توثق احتفالهم بالمناسبة بصور سلفي.

ورغم حداثته، يشهد المصطلح منذ عام 2013 استخداما كثيفا خاصة عبر شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأبرزها فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

واختار قاموس أكسفورد الإنكليزي مصطلح "سيلفي" ليكون كلمة العام 2013، والتي تعني صورة شخصية ملتقطة بالأجهزة الذكية، ينشرها صاحبها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولربما كان أشهر سيلفي تسبب في مشكلة آنذاك لموقع تويتر، صورة للإعلامية والممثلة إلين دي جينيريس مع عدد من نجوم هوليوود خلال حفل توزيع جوائز أوسكار بمسرح في لوس أنجلس.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

وتم تطوير بعض التطبيقات المخصصة لتحسين صورة السيلفي، وبعضها لتركيب صور مخصصة للسيلفي، حيث يمكنك التقاط صورة لك مع الرئيس ترمب دون الحاجة لوجوده إلى جانبك، من خلال تطبيق "Selfie with Trump".

ومن الطرائف التي شهدها تصوير السلفي خلال الفترة الماضية، صور سيلفي التقطها قرد لنفسه، الأمر الذي فتح باب الجدل حول ملكية هذه الصورة ولمن تعود.

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ويتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صورا لم تخل من الدعابة تحت هاشتاق: #NationalSelfieDay