قمة 'أهونا مونس'.. ما لم تره البشرية من قبل

نشرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا صورة لقمة جبل أهونا مونس (Ahuna Mons) الذي يقع في أكبر كويكب في النظام الشمسي سيرس (Ceres).

وقالت ناسا في تعليقها على الصورة إن قمة أهونا مونس لا تشبه أي شيء رأته البشرية من قبل.

وكانت قد عثرت ناسا على كويكب سيرس ضمن شريط الكويكبات التي تدور حول الشمس ويقع مكانه ما بين المريخ والمشتري.

ويبلغ ارتفاع القمة 4 كيلو مترا وعرضها 17 كيلو مترا.

وقالت هانا كابلن من معهد ساوث ويست للأبحاث إن ما تم اكتشافه على هذا الكويكب يشكل أهمية كبيرة من أجل إرسال بعثات لاستكشاف الكويكبات التي يمكن أن تضم بقايا مركبات عضوية، والتي يجب معرفة ما إذا كانت هذه البقايا وليدة من الكويكب ذاته، أم أن مذنبات اصطدمت بالكويكب جلبتها معها.

ويرجح الباحثون في ناسا أن القمة تشكلت بسبب صدمة تعرض لها الكويكب في أحد أطرافه ما دفع بظهور القمة من وسط سطح من الجليد، لتشكل تضاريس جديدة على سطح الكويكب.

وعثر على سطح سيرس على بقايا مركبات عضوية وكيمائية، ما يعني وجود دور هام لهذه الكويكبات في تطور الكون الذي نعيش فيه.