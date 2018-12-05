تعرف على مضيف حفل الأوسكار المقبل

اختارت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية مقدم الحفل الـ91 لتوزيع جوائز الأوسكار الذي ينظم بداية العام المقبل.

وكشف الفنان الكوميدي كيفن هارت اختياره لتقديم الحفل، وقال عبر "إنستغرام" إنه سيعمل على جعل الأوسكار هذا العام "مميزا"، وإن الوقت حان للارتقاء للمناسبة.

وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها هارت الحفل فيما سيشرف المخرجان الجديدان دونا غيغليوتي وغلين وايس على الحدث.

وقدم الكوميدي جيمي كيمل الحفلين السابقين لتوزيع جوائز الأوسكار فيما أنتجهما كل من مايكل دي لوكا وجنيفر تود. لكن نسبة المشاهدة تتراجع كل عام وسجلت أدنى مستوى في آذار/مارس الماضي عندما تابع 26.5 مليون شخص الحفل.

ودفع تدني إقبال المشاهدين الأكاديمية إلى البحث عن وجوه جديدة للحفل المرتقب تنظيمه في الـ24 من شباط/فبراير القادم وستنقله شبكة "أيه بي سي" مباشرة.