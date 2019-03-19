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تكنولوجيا

تعرف على مواصفات آيماك الجديد

جهاز iMac الجديد

أطلقت آبل الثلاثاء إصدارا جديدا من حاسوب "آيماك"/ (iMac) بمعالج من الجيل التاسع ثماني النواة (8- core i9processors).

وتقول الشركة إن "آيماك" يمتاز بشاشة عرض عالية الوضوح ونقاء عال للصور، ويعمل بنظام تشغيل "macOS Mojave".

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ولأول مرة تطرح آبل خيارا للمستخدم يمكنهم من إضافة معالج للصور من "فيغا" من أجل تحسين الأداء لمن يحتاجون العمل على تحرير المقاطع المصورة أو الصور.

ويتوفر الحاسوب بنسختين، بشاشتي عرض 21.5 إنش وأخرى 27 إنشا، ويتراوح سعره بين 1100 دولار و2300 دولار، ويمكنك إضافة تحديثات على الجهاز بحيث يتجاوز سعر النسخة الأعلى منه 5000 دولار.

وهذه أبرز مواصفات الإصدار الجديد:

(iMac 21.5-inch)

أجهزة iMac الجديدة
أجهزة iMac الجديدة

المعالج: i8 رباعي النواة ويتوفر بإصدار سداسي النواة

شاشة العرض: يتوفر بإصدارين شاشة (LED) و (Retina 4K)

الذاكرة المؤقتة: يتوفر بإصدارات 8-16-36 غيغابايت

سعة التخزين: يتوفر بأحجام 256 غيغابايت وحتى 1 تيرابايت (Fusion or SSD)

- (iMac 27-inch)

يمكنك أن تدعم جهاز iMac بمعالج عالي الأداء لتحرير الصور والمقاطع المصورة
يمكنك أن تدعم جهاز iMac بمعالج عالي الأداء لتحرير الصور والمقاطع المصورة

المعالج: i9 سداسي النواة ويتوفر بإصدار ثماني

شاشة العرض: (Retina 5K)

الذاكرة المؤقتة: يتوفر بإصدارات 8-16-36- 64 غيغابايت

سعة التخزين: يتوفر بأحجام 1-2-3 تيرابايت (Fusion or SSD)

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