تعرف على مواصفات ماك بوك برو الجديد

أصبح جهاز ماك بوك برو الجديد متاحا للشراء عبر موقع أبل الرسمي بعد يومين من إعلان الشركة الأميركية عن الموديل الجديد الذي أضافت إليه مزايا عديدة.

الجهاز الجديد يحتوي على معالج سداسي النواة، ويمكن للمستخدم الاختيار بين معالجي Intel core i7 و Intel core i9، بأسعار تتراوح بين 1799 دولار و6699 دولار، حسب المواصفات.

الجهاز متاح بسعات تخزين مختلفة تصل إلى 4 تيرابايت، وبذاكرة عشوائية تصل إلى 32 غيغابايت من فئة "DDR3".

وطالت التحسينات التي قدمتها أبل لوحة المفاتيح، إذ أصبح صوتها عند الاستخدام أقل عن الأجهزة السابقة من الطراز ذاته.

ماك بوك برو متاح بحجم شاشة 15 و 13 بوصة:

مواصفات ماك بوك برو 15 بوصة

- معالج سداسي النواة "Intel Core i7" أو "Intel Core i9"

-إمكانية اختيار الذاكرة العشوائية بما يصل إلى 32 غيغابايت من طراز DDR3

-كارت غرافيكس بذاكرة 4 غيغابايت.

- إمكانية اختيار سعة التخزين يصل إلى 4 تيرابايت.

- شريط التحكم باللمس Touch bar

- التعريف ببصمة الأصابع Touch ID

السعر يتراوح بين 2799 – 6699 دولار.

مواصفات ماك بوك برو 13 بوصة:

- معالج رباعي النواة "Intel Core i7" أو "Intel Core i5"

- إمكانية اختيار الذاكرة العشوائية بما يصل إلى 16 غيغابايت من طراز DDR3

- كارت غرافيكس بذاكرة 128 ميغابايت

- إمكانية اختيار سعة تخزين الجهاز بما يصل إلى 2 تيرابايت.

- شريط التحكم باللمس Touch Bar

- السعر يتراوح بين 1799 – 3699 دولار.