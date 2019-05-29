تعريف جديد لـ'الإرهاق في العمل'

حذر عديد من الدرسات الطبية والأبحاث من خطورة الإرهاق في العمل على الصحة والإصابة بالأمراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت أنها وضعت "الإرهاق في العمل" ضمن "التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشكلات المتعلقة بالصحة"، في نسخته الـ11 التي أقرتها جمعية المظمة السبت.

ويعتبر هذا التصنيف دليلا إرشاديا للمؤسسات الصحية حول العالم ويستخدم لمعرفة الاتجاهات والإحصاءات الصحية.

لكن متحدثا باسم المنظمة أوضح لاحقا أن "الإرهاق في العمل" ليس حالة طبية وإنما "ظاهرة مرتبطة بالعمل" يمكن أن تؤدي إلى الحاجة للرعاية الصحية.

وقامت المنظمة بتغيير تعريف "الإرهاق في العمل"، وأوضح المتحدث أن التغيير تم استنادا للأبحاث الحالية.

ويقول التعريف الجديد إنه "متلازمة ناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل لم يتم التعامل معها بنجاح".

والأعراض المرتبطة بالإرهاق في العمل هي: "الشعور باستنزاف الطاقة، والانعزال النفسي عن الوظيفة، ومشاعر السلبية تجاه العمل أو السخرية منه، وانخفاض الكفاءة المهنية".