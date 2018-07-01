تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع سورية

قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه أرسل تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى المنطقة الحدودية مع سورية في الجولان، كإجراء احترازي بعد احتدام القتال بين قوات النظام وفصائل المعارضة في المنطقة.

وأضاف أن القرار جاء في إطار تقييم عسكري للموقف في المنطقة الشمالية:

Following a situation assessment in the Northern Command, it was decided to reinforce the 210th Division in the Golan Heights with additional armor and artillery troops pic.twitter.com/anBm5bO10g — IDF (@IDFSpokesperson) July 1, 2018

وأكد الجيش أن إسرائيل ستواصل سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.

وارتفعت حركة نزوح المدنيين في اليومين الماضيين نحو الحدود الأردنية والإسرائيلية مع سورية بعد أن كثفت قوات النظام قصفها للبلدات والقرى لخاضعة لسيطرة المعارضة في الجنوب الغربي.