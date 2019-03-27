قوام التعزيزات الإسرائيلية على حدود غزة

في أعقاب انتهاء الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في تل أبيب الثلاثاء، أعلن رئيس أركان الجيش قرار إرسال مزيد من التعزيزات وقوات الاحتياط إلى حدود غزة.

يأتي ذلك في خضم التوتر الشديد التي تشهده منطقة قطاع غزة في أعقاب قصف متبادل.

وكان الجيش قد قرر في وقت سابق تحريك لواء مشاة من قوات غولاني المقاتلة. وحرك كذلك لواء المدرعات رقم سبعة الذي يتكون من 100 دبابة ودفع بالفرقة 36 التابعه للقيادة الشمالية، والتي تعد من أكبر التشكيلات العسكرية الإسرائيلية.

ةأعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء الآلاف من جنود سلاح الجو والاحتياط من وحدات استخبارية ومدفعية لتشغيل مزيد من بطاريات القبة الحديدية.