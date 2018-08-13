في مصر.. تعليم الإنكليزية من خلال كرة القدم

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

يشترك أحمد إسلام (11 عاما) في مدرسة كرة القدم في أحد النوادي بالقاهرة خلال فترة الصيف كل عام، لكنه حزين لترك لعب الكرة بعد نحو شهر بسبب انتهاء الإجازة الصيفية وبدء الدراسة.

لكن منذ نحو أسبوع فقط بدأ أحمد في مدرسة جديدة لكرة القدم هي الأولى من نوعها في مصر، تربط بين تدريب كرة القدم وتعليم اللغة الإنجليزية.

وأحمد في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة دولية (بريطانية) في منطقة المعادي، التي تبعد عن مكان سكنه في مدينة 15 مايو جنوبي القاهرة، 14 كيلو متر تقريبا.

ويقول والد أحمد (محاسب في شركة بترول) إن ابنه سيمارس الرياضة التي يحبها وفي نفس الوقت يتعلم اللغة ويمارسها.

وبدأ محمد ثابت اختبار فكرة إنشاء أكاديمية لكرة القدم تعلم اللغة الإنجليزية من خلال التمرينات، منذ عام تقريبا لكنه أطلقها رسميا منذ بداية الشهر الجاري فقط.