في مصر.. تعليم الإنكليزية من خلال كرة القدم

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"
يشترك أحمد إسلام (11 عاما) في مدرسة كرة القدم في أحد النوادي بالقاهرة خلال فترة الصيف كل عام، لكنه حزين لترك لعب الكرة بعد نحو شهر بسبب انتهاء الإجازة الصيفية وبدء الدراسة.
لكن منذ نحو أسبوع فقط بدأ أحمد في مدرسة جديدة لكرة القدم هي الأولى من نوعها في مصر، تربط بين تدريب كرة القدم وتعليم اللغة الإنجليزية.
وأحمد في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة دولية (بريطانية) في منطقة المعادي، التي تبعد عن مكان سكنه في مدينة 15 مايو جنوبي القاهرة، 14 كيلو متر تقريبا.
ويقول والد أحمد (محاسب في شركة بترول) إن ابنه سيمارس الرياضة التي يحبها وفي نفس الوقت يتعلم اللغة ويمارسها.
وبدأ محمد ثابت اختبار فكرة إنشاء أكاديمية لكرة القدم تعلم اللغة الإنجليزية من خلال التمرينات، منذ عام تقريبا لكنه أطلقها رسميا منذ بداية الشهر الجاري فقط.
ويقول محمد ثابت "وجدت أن الأطفال يتوقفون عن ممارسة الرياضة أثناء الدراسة ويلجؤون لألعاب الفيديو، ففكرنا في تقديم شكل تعليمي ترفيهي يساعد في تطوير وتنمية الأطفال ذهنيا وبدنيا بدون ضغوط عليهم تشعرهم بثقل المذاكرة بشكل غير مباشر عن طريق ممارسة الرياضة وطريقة مليئة بالمنافسة واللعب".
ويعمل محمد مدرسا للغة الفرنسية في مدرسة خاصة ويقول إنه طبقها عمليا على طلاب مدرسته السنة الماضية، "وشرحت لهم درسا عن الفواكة في الفصل وبعد كدة أخذتهم خارج الفصل وشرحت لهم الدرس عن طريق اللعب بالكورة وحفظوا الكلمات أسرع وأعجبتهم جدا وقالو لي نريد الحصص كدة دايما ودي كانت أول خطوة شجعتني".
ويقول ثابت لـ"موقع الحرة": "عرضت الفكرة في البداية على مدربين كرة القدم في بعض النوادي وأعجبتهم للغاية، وذهبنا في البداية لبعض مراكز الشباب ووجدنا أن بعض الأولاد كانوا خجولين في استخدام اللغة والبعض الآخر تفاعل معها".
ويضيف "ذهبنا لمدارس خاصة وأعجبهم الموضوع واختبرنا كثيرا من الأفكار لتوصيل اللغة عن طريق الأنشطة الرياضية إلى أن قمنا بعمل منهج متكامل لكل عمر من الأعمار".
وعن التكنيك قال إن "الموضوع ينحصر في فريق مندمج من مدربين محترفين بعضهم كان يدرب في نادي وادي دجلة ودوري بيبسي للمدارس وحاصلون على دبلومة التدريب من الاتحاد المصري لكرة القدم، والجزء الآخر هو عبارة عن مدرسي اللغة الإنكليزية".
ويقول والد أحمد إن "البدايات مبشرة، ابني أصبح يستخدم مفردات لغوية جديدة وأصبح أكثر اهتماما بممارسة اللغة في البيت"، مشيرا إلى أنه في المدرسة يدرس باللغة الإنجليزية، "لكنه كان خارج المدرسة ينفصل عن اللغة".
وعن المقابل قال "إن مدرسة كرة القدم مقابل 300 جنيها شهريا (17 دولارا) بواقع مرتين أسبوعيا على مدار ساعة ونصف في التدريب"، في حين أن مدرسة كرة القدم المماثلة وحدها في نفس المنطقة الجغرافية تبلغ تكلفتها مائتي جنيه شهريا.