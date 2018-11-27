تعلم الذكاء الاصطناعي مجانا من أمازون

كشفت أمازون عن دورات متخصصة بـ "تعلُّم الآلة" ستتم إتاحتها مجانا أمام المطورين بما يشمل 30 مساقا.

ويعتبر "تعلم الآلة" (Machine Learning) أحد فروع الذكاء الاصطناعي، والذي يجعل الحاسوب قادرا على القيام بمهام أو اتخاذ قرارات دون أن يكون مبرمجا مسبقا على ذلك.

وتستخدم أمازون هذه التقنيات منذ أكثر من 20 عاما، وعلى سبيل المثال، يستطيع النظام تحديد ماهية البضائع التي يمكن أن ترغب بشرائها ويظهرها أمامك دون أي تدخل بشري، فالحاسوب وهو هنا "الآلة" يستطيع تعلم الأنماط التي تتبعها عند البحث أو التصفح ليقدم لك ما يمكن أن يثير اهتمامك.

وتضم المساقات التي طرحتها أمازون 45 ساعة تضم مقاطع مصورة وتدريبا عمليا لمجموعات تشمل علماء البيانات والمهندسين العاملين في هذا المجال والمتخصصين في مجال الأعمال.

وستركز مساقات التدريب على آليات البيع والتعبئة والتغليف وإرسال الطرود، وكيفية جعل الحاسوب قادرا على التعامل مع عدم رضى العملاء من خلال استخدام أنظمة مختلفة في أمازون.

وأعلنت الشركة أنها ستمنح شهادات للمطورين للذين سيخضعون لامتحانات في المساقات المطروحة.