البصرة.. حظر للتجول وتعليق العمليات بميناء أم قصر

أعلنت قيادة عمليات البصرة الخميس حظرا للتجول في مركز وأقضية المحافظة من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى إشعار آخر.



ودعت قيادة العمليات المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للمحافظة على أرواح الجميع والممتلكات العامة.

وأعلنت مصادر صحية وأمنية عراقية في وقت سابق أن متظاهرا لقي مصرعه بينما أصيب 25 آخرون خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن مساء الأربعاء في البصرة.

وعلقت السلطات في ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة الخميس جميع العمليات فيه إثر إغلاق متظاهرين مدخله خلال احتجاجات الليلة الماضية، بحسب ما أفاد به موظفون في الميناء.

وأغلق محتجون مدخل ميناء أم قصر وأضرموا النيران في مبنى المحافظة الرئيسي حيث كانوا يتظاهرون لليوم الثالث على التوالي.

وامتدت الاحتجاجات التي اجتاحت جنوب العراق في الشهور الأخيرة إلى الميناء الأمر الذي يزيد المخاوف من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

ويستقبل ميناء أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى العراق الذي يعتمد بنسبة كبيرة على المواد الغذائية المستوردة.