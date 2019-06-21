واشنطن تمنع طائراتها من التحليق في المجال الإيراني فوق هرمز

أصدرت هيئة الطيران الاتحادية الأميركية أمرا طارئا يمنع شركات الطيران الأميركية من الطيران في المجال الجوي الذي يتبع سيطرة إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

وكانت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، قالت إنها علقت الرحلات الجوية من نيوارك (الولايات المتحدة) إلى مومباي (الهند) بعد مراجعة أمنية أجرتها تلت إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية.

وكان حادث إسقاط طائرة الدرون (غلوبال هوك)، والتي يمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 60 ألف قدم (18 ألف متر)، أحدث حلقة في سلسلة الأزمات المتصاعدة في منطقة الخليج، وفوق مضيق هرمز، وهو شريان بالغ الأهمية لإمدادات النفط العالمية، شملت ضربات متفجرة على ست ناقلات نفط خلال شهرين.

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت: "بالنظر إلى الأحداث الجارية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للأمان والأمن لخدمتنا إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق خدماتنا".

وأعلنت الهند الخميس إرسال سفينتين حربيتين وزيادة الرقابة الجوية في الخليج حيث يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وحثت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الشهر الماضي، شركات الطيران على توخي الحذر عند التحليق فوق إيران والمناطق القريبة في الخليج وخليج عمان بسبب تصاعد الأنشطة العسكرية وتزايد التوتر السياسي.

وأضافت الشركة أنه "على الرغم من أن إيران لا يبدو أنها تنوي استهداف طائرة مدنية، فإن وجود أسلحة طويلة المدى وقادرة على مقاومة الطائرات في بيئة متوترة يشكل خطرا محتملا، خاصةً أثناء فترات التوتر السياسي".

وحسب مواقع مراقبة حركة الطيران المدني، فقد كانت تتواجد طائرات مدنية قريبا من المنطقة التي أسقطت فيها الطائرة المسيرة الأميركية وبالتزامن مع الهجوم.

والخميس قالت شركتا أميريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز إنه ليست لديهما أي رحلات تمر عبر المجال الجوي الإيراني.