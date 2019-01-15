تعليق صادم لإبراهيموفيتش عن رونالدو

قد يختلف محبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكارهوه حول انتقال المهاجم الدولي من ريال مدريد بطل أوروبا في كرة القدم للسنوات الثلاث الماضية إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن عندما يأتي الرأي من نجم آخر بحجم زلاتان إبراهيموفيتش فالأمر يختلف.

المهاجم السويدي، الذي يلعب حاليا لنادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، أعرب عن استغرابه من انتقال رونالدو (33 عاما) إلى يوفنتوس المتوج بلقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية.

وقال إبراهيموفيتش (37 عاما) في تصريحات لمجلة "فوتبال نيوز" الهولندية "إنه (رونالدو) يقول إن انتقاله إلى فريق مدجج يربح الدوري الإيطالي تحد له ... لماذا لم يذهب لفريق في الدرجة الثانية ويجعله بطلا ويأخذه للدرجة الأولى؟ هذا هراء! الانتقال إلى يوفنتوس ليس تحديا!".

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو صيف العام الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو، أملا في أن يساعده بالتتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ مباراتها النهائية مرتين في المواسم الأربعة الأخيرة.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب بألوان يوفنتوس بين عامي 2004 و2006.