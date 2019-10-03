العراق.. تعليق مباريات الدوري ومصير مباراة المنتخب الوطني مبهم

دفعت الاحتجاجات الدامية التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء وحظر التجول الذي فرضته السلطات، الاتحاد المحلي لكرة القدم إلى تأجيل المباريات المتبقية من المرحلة الثالثة للدوري.

وأقيمت مباراة واحدة من هذه المرحلة الأربعاء، بين زاخو والكهرباء (1-2)، على أرض الأول في إقليم كردستان الشمالي، والذي بقي حتى الآن في منأى عن الاحتجاجات.

لكن الاتحاد العراقي أكد الخميس إرجاء المباريات المتبقية التي كان من المقرر أن تقام الخميس والجمعة في بغداد ومدن أخرى.

وقال عضو الاتحاد العراقي نائب رئيس لجنة المسابقات يحيى كريم "نتيجة الأوضاع السائدة وبسبب حظر التجول (...) تقرر تأجيل مباريات المسابقة التي يفترض أن تقام في العاصمة بغداد والمدن الأخرى".

ولم يحدد كريم موعدا جديدا لمباريات المرحلة.

وقتل 30 شخصا على الأقل في العراق منذ مساء الثلاثاء، في حركة احتجاجية دامية تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت حاليا لتطال معظم المدن الجنوبية.

وفرضت السلطات حظرا للتجول في بغداد دخل حيز التنفيذ فجر الخميس حتى إشعار آخر، إضافة إلى قرار مماثل في محافظات جنوبية عدة.

من جهة ثانية يستضيف منتخب العراق لكرة القدم نظيره من هونغ كونغ يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة البصرة جنوب العراق، وهي المباراة الأولى الرسمية للمنتخب العراقي على أرضه منذ رفع الحظر عن الملاعب العراقية في 2018.

لكن صدور أحكام قضائية بسجن عضوين في الاتحاد العراقي لكرة القدم الشهر الماضي بتهم تتعلق بالتزوير، وطلب الاتحاد الدولي من الحكومة العراقية في حينه توضيحات بشأن القرار وضرورة عدم التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد المحلي قد تؤدي إلى نقل المباراة إلى ملعب محايد.

ومن شأن الاحتجاجات التي تشهدها مدن جنوب العراق، ومنها البصرة، أن تسهم في اتخاذ قرار بنقل مباريات المنتخب العراقي إلى خارج البلاد بحجة تردي الأوضاع الأمنية.