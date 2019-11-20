تعهد قطري لمحمد صلاح قبل مونديال الأندية

تعهد مسؤول قطري بأن بلاده لن تستغل مشاركة لاعب ليفربول الإنكليزي لكرة القدم محمد صلاح في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر الشهر المقبل التي يشارك فيها فريق "الريدز".

ونقل موقع "ليفربول إيكو" عن حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن مشروعات بطولتي كأس العالم للأندية في ديسمبر 2019 وكأس العالم للمنتخبات في 2022 قوله إن قطر "لم تقم من قبل بتسيس أي شخص أو حدث رياضي"، مشيرا إلى أنه رغم امتلاك قطر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا "أننا لم نستغل أي من لاعبيه بهذه الطريقة".

وأكد ترحيبه بمشاركة صلاح في البطولة المقبلة، مشيرا إلى أنه لاعب يتمتع بشعبية كبيرة والعديد من محبي لعبة كرة القدم أصبحوا يشجعون نادي ليفربول نظرا لوجود صلاح ضمن صفوفه.

وكانت صحف إنكليزية قد تحدثت الشهر الماضي عن حصول ليفربول على ضمانات من قطر بأن صلاح لن يتم استغلاله دعائيا في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشارت تقارير سابقة إلى امتعاض لاعب الريدز من استغلاله لمقابلة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف خلال الاستعدادات لمونديال روسيا في 2018.

ويخشى مراقبون من أن يتم استغلال صلاح سياسيا في قطر خاصة أن أربع دول عربية هي مصر والبحرين والإمارات والسعودية قد قطعت علاقتها مع الدوحة في 2017.